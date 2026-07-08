Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В июне на контейнерных площадках Подмосковья промыли около 9 тыс. мусорных баков. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы провели специалисты компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф». Больше всего баков было промыто Рузским регоператором — более 3,6 тыс. Каширский регоператор промыл порядка 3 тыс. баков, Сергиево-Посадский — более 2,2 тыс.

Для очистки используют специальные машины, который очищают до 120 контейнеров за одну заправку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.