В июне на контейнерных площадках Подмосковья промыли около 9 тыс. мусорных баков

Порядка 9 тыс. мусорных контейнеров промыли в Подмосковье за месяц

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]

В июне на контейнерных площадках Подмосковья промыли около 9 тыс. мусорных баков. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы провели специалисты компании-возчика ТКО «ЭкоЛайф». Больше всего баков было промыто Рузским регоператором — более 3,6 тыс. Каширский регоператор промыл порядка 3 тыс. баков, Сергиево-Посадский — более 2,2 тыс.

Для очистки используют специальные машины, который очищают до 120 контейнеров за одну заправку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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