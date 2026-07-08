В Коломне в 2027 году завершится строительство учебного корпуса школы № 14

В Коломне в 2027 году завершится строительство нового учебного корпуса школы № 14. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводится на улице Шилова в рамках госпрограммы. Сейчас степень строительной готовности составляет более 85%. Здесь продолжаются кровельные, фасадные, отделочные работы, а также монтаж инженерных сетей и благоустройство. На площадке трудятся 62 специалиста, задействованы 5 единиц техники.

Четырехэтажный корпус рассчитан на 400 мест. В нем обустроят учебные кабинеты, медиатеку, актовый и спортивный залы, мастерские. На прилегающей территории появятся стадион, площадки для баскетбола и волейбола, зоны отдыха. Со зданием школы пристройка соединена теплым переходом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.