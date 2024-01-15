СК возбудил дело после травмирования 4-летнего мальчика в детском саду под Волгоградом
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с травмированием ребенка в детском саду в Волгоградской области, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру». Четырехлетнему мальчику ампутировали фалангу безымянного пальца.
У ребенка пострадала правая рука. Известно, что на момент, когда получил травму, мальчик находился в детском саду, куда ходит со своим братом. Воспитательница вышла из комнаты и оставила детей самих.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что заставило взрослого человека оставить рабочее место в детском учреждении. Инцидент произошел 9 января в Новоаннинском районе.
Дети залезли в шкаф и закрылись, но он не выдержал и опрокинулся. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где провели операцию. В рамках следственных действий сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.
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