Ампутированный палец: Последствия прогулки мамы с дочерью в парке Нижнего Новгорода

Мама ребенка, которому ампутировали палец вследствие получения травмы в парке Нижнего Новгорода из-за сломанной карусели, обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, сообщает newsnn.ru . Женщина считает, что расследование проходит долго и без особых продвижений.

Инцидент произошел в июле 2022 года в Нижнем Новгороде. Мама с шестилетней дочкой отправилась на прогулку в местный парк «Швейцария». Ребенок катался на карусели, когда вследствие неисправной работы качели получила травму. Мама поехала с ребенком в больницу. После осмотра стало ясно, что часть поврежденного участка придется ампутировать.

По факту получения ребенком травмы началось следствие, но прошел год, а особых результатов на данный момент не зафиксировано. Мама пострадавшего ребенка настаивает на проведении дополнительных экспертиз, потому что в честности результатов первых анализов она сомневается. Женщина обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под личный контроль.

Александр Бастрыкин дал указание передать делоему для ознакомления.