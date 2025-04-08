Аналитик Адамидов допустил дефолт в РФ в случае падения цены на нефть до $10

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов высказал мнение, что в случае падения цены на нефть до $10 в России произойдет дефолт, как уже было в 1998 году, сообщил muksun.fm.

По мнению аналитика, ситуация на рынке в настоящее время нестабильная. Делать какие-либо прогнозы сложно. С одной стороны, стоимость нефти может снижаться, что негативно отразится на российской экономике. Эксперт напомнил о двух кризисах, которые пережили россияне — в 1998 и 2020 году. Причем каждый раз страна по-разному решала проблемы. В 2020 году понадобилось полгода, чтобы вернуться к прежним позициям.

С другой стороны, по мнению Адамидова, если период низкой стоимости нефти затянется, есть все шансы вернуть цену к прошлым показателям.

«В целом нет объективных причин нефти Brent долгосрочно быть на показателях ниже $60 за баррель. У нее равновесная цена $75-80, с добычи плюс-минус какая-то маржа небольшая идет. Поэтому какое-то время будет трудно», — отметил Дмитрий Адамидов.

По мнению эксперта, американским компаниями и покупателям выгодно, чтобы стоимость нефти достигла $75. Проблема в скачках цен. Стоимость то поднималась до $90, то опускалась до $60. Причина скачков заключается в том, что цену определяют банки и компании. Дмитрий Адамидов высказал мнение, что через несколько месяцев станет ясно, чем обернется скачок цен для экономической стабильности всего мира.

«Сейчас, я думаю, все прекратится достаточно быстро, потому что, во-первых, оснований для дешевой нефти особо нет, во-вторых, сейчас американские нефтяные компании начнут воевать тарифами, тем самым трактовать свои условия», — полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent рекордно рухнула за 3,5 года.