Стоимость нефти Brent рекордно рухнула за 3,5 года

Мировые цены на нефть стали снижаться, в итоге стоимость сорта Brent опустилась $68 за баррель, что составляет минимальную цену с декабря 2021 года. Такую аналитику привело РИА Новости.

По утверждению издания, 4 апреля в 11:43 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,49%. Она составляла $67,69 за баррель. Ниже этого уровня цена такой нефти падала только 2 декабря 2021 года, а последние 2,5 года находилась выше этой отметки.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели еще больше, на 3,66%. Их стоимость составляла $64,5 за баррель. До этого ниже отметки в $65 долларов такой сорт падал только 11 сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что сразу восемь государств из ОПЕК+ договорились между собой о повышении динамики прироста добычи нефти. На протяжении полутора лет эти государства будут каждый месяц добывать все больше и больше сырья.