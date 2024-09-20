Аналитик Чекмасов пояснил, зачем в Латвии намерены призывать в армию женщин

Военный аналитик Михаил Чекмасов на фоне заявлений латышского министра обороны Андриса Спрудса о необходимости обязательного призыва женской части населения рассказал, как развал СССР спровоцировал демографический кризис в странах Прибалтики, сообщил «Ридус».

С военной точки зрения нет никакой необходимости призывать женщин в армию Латвии. Стране не угрожает военная угроза. На ее территории расположены войска НАТО. Экономика Латвии находится на низком уровне. Причина может крыться только в демографическом кризисе.

После распада СССР многие жители утратили статус гражданства, что отразилось на статистике. Некоторые советские граждане покинули республику. В настоящее время украинцы переезжают в другие страны, где иногда вступают в отношения с коренными жителями. В тех странах демография растет. В Латвию же ехать никто не хочет из-за низкого уровня жизни.

Латышки также не готовы помогать правительству решать проблему. Спасти ситуацию можно, если каждая женщина родит по три ребенка. Сейчас в семьях преимущественно один ребенок. Легализация ЛГБТ* в Латвии, как протест коммунистическому прошлому, также внес свои коррективы в рождаемость. Эксперты считают, что через пять лет уровень смертности в Латвии будет превышать рождаемость. В сложившихся условиях приходится призывать даже женщин.

Ранее сообщалось, что политолог Михайлов призвал увеличить срок армейской службы до двух лет.

* Решением Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 года международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.