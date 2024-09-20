Политолог Михайлов призвал увеличить срок армейской службы до двух лет

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что в ближайшее время в проведении частичной мобилизации нет необходимости. Однако эксперт призвал увеличить срок армейской службы до двух лет на случай, если Россия столкнется с военной угрозой, сообщила rostovgazeta.ru.

Политолог Михайлов считает, что подписание указа президентом Путиным о повышении штатной численности Вооруженных сил России повлечет создание мобилизационного ресурса, который создадут из офицеров запаса. Эксперт считает, что в проведении частичной мобилизации на данный момент нет необходимости. Ежедневно в Минобороны РФ приходит большое количество добровольцев, которые подписывают договор о службе.

«Поэтому, считаю, что достаточно людей будет набрано из контрактников», — отмечает Евгений Михайлов.

Эксперт напомнил опыт СССР. Солдаты, которые хоть и не считаются еще воинами, воевали в Анголе, в Афганистане, были инструкторами во Вьетнаме. Политолог считает рациональным увеличить срок армейской службы до двух лет. В условиях, которые сложились в современном мире, важно подготовить боеспособную армию. За год службы мужчина не может овладеть необходимыми навыками и умениями. Каждый мужчина из любого региона России должен знать, как защитить Родину.

«А два года службы позволят подготовить хороших бойцов. Это не означает, что они пойдут на фронт», — резюмирует собеседник RostovGazeta.

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