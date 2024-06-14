Аналитик Чернов: рост курса доллара ускорит инфляцию в России

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что резкий рост доллара приведет к повышению стоимости многих российских товаров. Изменения спровоцируют рост инфляции, сообщает newsler.ru .

При конвертации рублей в доллары и евро импортеры потеряют деньги. Чтобы восполнить потери, они начнут повышать цены на приобретенные за границей товары. Вскоре повысится стоимость аналогичных товаров, произведенных в России. Тенденция ускорит инфляцию.

Существенных изменений в курсе американского доллара не произойдет. Теперь Центральный Банк будет устанавливать его, ориентируясь на внебиржевые торги.

«Диапазон курса американского доллара в 87,5-94,00 рублей является комфортным как для экспортеров, так и для импортеров. Это значит, представители Росфинмониторинга будут стараться удерживать его в данных рамках», — рассказал эксперт.

В июне курс будет повышаться, уверен эксперт. Центральный Банк будет вынужден вмешаться в формирование курса и контролировать все обменные пункты.

Напомним, Московская биржа приостановила торговлю американской и европейской валютой из-за новых санкций, введенных США. Курс доллара в День России достиг рекордных показателей и достиг 200 рублей.

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