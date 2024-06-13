Песков дал оценку новым санкциям Вашингтона против Мосбиржи

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Банк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что исходить следует именно из заявлении Центробанка РФ.

Напомним, что с сегодняшнего дня Московская биржа приостановила торговлю американской и европейской валютой из-за решения американских властей по введению новых санкции, прежде всего против самой торговой площадки и Национального клирингового центра. В свою очередь в финансовом регуляторе заверили, что после введения новых ограничений курс российской валюты окажется единым и рыночным.