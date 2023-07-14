Аналитик НАТО пояснил причины провального наступления ВСУ

Аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри в интервью британской газете « Express » рассказал, что российская армия сумела удивить ВСУ успешными военными стратегиями, качественными укреплениями и высоким моральным духом солдат. Западные аналитики не смогли оценить в полном объеме потенциал армии РФ.

«У них было несколько сюрпризов в рукаве», - говорит аналитик НАТО о военных РФ

Аналитик НАТО отметил, что Россия искусно использует вертолеты в зоне проведения спецоперации. Особое значение имеет моральных дух российских солдат, который высокий. Территории новых регионов надежно укрепили проволочными заграждениями и железобетонными укреплениями, противотанковыми рвами. Большая площадь территорий заминирована. Все это препятствует продвижению Украины, что негативно отражается на темпах контрнаступления.