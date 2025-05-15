Аналитик призвала смириться с нейросетями и научиться ими правильно пользоваться

Кандидат экономических наук и директор консалтинговой компании So invest Анастасия Кузьминова высказала мнение, что появление нейросетей — это неизбежные перемены, с которыми россиянам необходимо научиться жить, сообщил kursdela.biz.

Профессиональный аналитик высказала мнение, что в современном мире обмен знаниями между людьми и искусственным интеллектом проходит обоюдно. Эксперт уверена, что нейросеть не сможет полноценно существовать без человеческих знаний, опыта и мудрости. Нейросети могут написать стихотворение или код, дискуссировать о философских темах или психотерапии, но этого недостаточно.

«Но они (нейросети. — Прим. ред.) не „понимают“ смысла — лишь предсказывают следующее слово в последовательности. Получается очень гладко и правдоподобно. Шаг от правдоподобия к достоверности, а значит, и к ценности, лежит через критическое осмысление и многократное уточнение задачи», — отметила эксперт Кузьминова.

Аналитик призвала относиться к нейросетям как к инструментам, которые помогают в реализации проекта или решении проблемы. Полностью полагаться на них не стоит. Важно всегда критически оценивать информацию, сгенерированную ИИ.

Эксперт предложила пользоваться нейросетями, когда требуется обобщить информацию по теме, составить план-график работ, оценить стоимость, свести данные, написать макросы для Excel, заполнить формуляры, отредактировать и структурировать текст. По мнению эксперта, можно найти способ, как использовать нейросеть в конкретной профессиональной деятельности.

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