«ИИ уже отлично справляется с подобными задачами»: какие профессии могут исчезнуть из-за нейросетей

На данный момент искусственный интеллект и технологии на его основе стали полезными помощниками в разных профессиях, в том числе и в медицине. Однако полностью захватить какой-то сегмент ИИ еще не может. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила директор по развитию бизнеса PGR agency Наталья Чепарина.

Врачи больше не нужны?

Издание Nature сообщало, что ИИ Google оказался точнее врачей при постановке диагнозов по фотографиям.

В свою очередь, Папа Римский Лев XIV заявил, что ИИ представляет угрозу для человечества. По словам понтифика, риски, связанные с технологиями, лишенными сострадания, милосердия, морали и прощения, слишком велики, передает AP News.

«Пока еще далеко до времени, когда нас смогут лечить роботы, а ИИ захватит здравоохранение. Однако уже сейчас искусственный интеллект и технологии на его основе стали полезными помощниками в разных профессиях, в том числе и в медицине», — сказала эксперт Чепарина.

Как уточнила эксперт, способность ИИ быстро обрабатывать большие объемы информации, а также умение анализировать и прогнозировать лечение, может повысить точность диагнозов, но окончательное решение в таких вопросах пока остается за человеком.

«Также роботов уже используют в проведении сложных медицинских операций, но под контролем профессионалов. Сценарий, когда робот-терапевт принимает население в районной поликлинике, пока больше относится к фантастическим книгам, нежели к реальным новостям», — подчеркнула специалист.

Фото: [ медиасток.рф ]

Какие профессии могут исчезнуть навсегда

По мнению Чепариной, есть профессии, которые оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей.

«В основном сокращение ждет специалистов из сфер деятельности, в которых не требовалась высокая квалификация. Например, это технические копирайтеры, дизайнеры, выполняющие однообразную рутинную работу, некоторые аналитики и многие другие», — подчеркнула она.

Как отметила эксперт, такие профессии потеряли привлекательность в глазах работодателей на фоне нейросетей, которые часто выполняют эту работу лучше.

«ChatGPT, Midjourney и другие сервисы уже отлично справляются с подобными задачами. Правда, им все еще нужен контроль за результатом со стороны человека, но они уже помогают экономить на дополнительных сотрудниках. В более отдаленной перспективе на горизонте десятилетия значительное сокращение ожидает водителей в связи с развитием беспилотного транспорта», — выразила мнение специалист.

При этом для специалистов с хорошими навыками и высокой квалификацией ИИ не опасны, считает Чепарина.

«Наоборот, они будут с каждым днем становиться все более полезными и эффективными помощниками людям. Благодаря этому взаимодействию совместный результат их работы будет значительно лучше того, которого ИИ и люди могут достигнуть отдельно друг от друга», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что стало главным навыком в современных условиях в работе с ИИ.