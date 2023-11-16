Аналитик рассказал, почему российские бизнесмены скоро вернуться из Израиля домой

Согласно данному предписанию, против российских бизнесменов введено ряд ограничений. Даже при наличии паспорта гражданина Израиля россиянам банки начинают ограничивать проведение операций по счетам с ценными бумагами. Эксперт Алексей Кричевский считает, что теперь покинувшие РФ предприниматели будут вынуждены вернуться домой.

Решению финансовых организаций аналитик не удивляется. Это было предсказуемо, ведь Россия не скрывает, что поддерживает действия Палестины. Даже если некоторые бизнесмены и вернуться в РФ, это никак не отразится на геополитике, поэтому рациональности в данном решении эксперт не видит.

«Все бизнесмены, которые активно переезжали в последние годы в Израиль и двигались по линии репатриации, будут вынуждены возвращаться в Россию, запасных аэродромов становится все меньше. Да, это не конфискация денег, а заморозка, но эта заморозка может продлиться очень долго», - сичтает финансовый аналитик Алексей Кричевский

Эксперт уверен, что такие ограничения - это только начало. Израильские власти будут предпринимать и другие попытки, чтобы обозначить отношение к россиянам и правительству РФ.

Ранее стало известно, как РФ удается эвакуировать своих граждан из сектора Газа.