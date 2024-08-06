Аналитик Волхонский считает возможной причиной беспорядков в Бангладеш выборы

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Волхонский перечислил несколько причин, которые могли спровоцировать беспорядки в Бангладеш, пишет RT .

Эксперт напомнил, как проходили выборы в начале этого года. Население продемонстрировало низкую явку. Проголосовало всего 40% жителей. Возможно, граждане не исполняли свой долг, потому что было не за кого голосовать. Выборы можно назвать безальтернативными. Оппозиционные силы бойкотировали их итог. Легитимность выборов, действительно, можно оспорить.

Вторая причина — накопившаяся в обществе усталость. В последнее время экономика Бангладеш ослабла, на госслужбу вводят квоты.

«Допустим, выпускников высших учебных заведений наиболее перспективным и привлекательным является трудоустройство на государственной службе... А 30% мест отдавалось потомкам участников национально-освободительной борьбы просто по праву рождения, а не за их личные заслуги. Поэтому, естественно, это вызвало очень большое недовольство (среди студентов и выпускников вузов. — RT)», — объяснил аналитик.

Спрогнозировать, как будут развиваться события дальше, проблематично. Аналитик Борис Волхонский считает рациональным проведение досрочных выборов. Гарантировать, что смена власти приведет к положительным изменениям сейчас никто не может. Вероятнее всего людям придется выбирать между главной оппозиционной партией и радикальными исламистами.

Ранее сообщалось, что президент Бангладеш приказал освободить всех задержанных ранее протестующих.