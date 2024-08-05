Всех задержанных протестующих освободят в Бангладеш

Президент Бангладеш приказал отпустить не только всех задержанных протестующих, но и бывшего премьер-министра страны. Халеда Зия была первой женщиной на этом посту и занимала его в 1991-1996 и 2001–2006 годах, а в 2018 году ее приговорили к тюремному заключению по делу о коррупции.

Кроме того, было объявлено об отмене введенного ранее комендантского часа. Во вторник также начнут работать школы и предприятия.

За время протестов в Бангладеш погибло не менее 56 человек, пострадало — не менее 300.

Ранее сообщалось, что бывшая премьер-министр Бангладеш бежала из страны в Индию и намерена попросить убежище в Великобритании при поддержке сестры с британским гражданством.