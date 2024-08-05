Всех задержанных протестующих освободят в Бангладеш
Президент Бангладеш приказал освободить всех задержанных протестующих
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Лидер Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распорядился отпустить всех задержанных протестующих, а также экс-премьера Халеду Зию, сообщает Интерфакс.
Президент Бангладеш приказал отпустить не только всех задержанных протестующих, но и бывшего премьер-министра страны. Халеда Зия была первой женщиной на этом посту и занимала его в 1991-1996 и 2001–2006 годах, а в 2018 году ее приговорили к тюремному заключению по делу о коррупции.
Кроме того, было объявлено об отмене введенного ранее комендантского часа. Во вторник также начнут работать школы и предприятия.
За время протестов в Бангладеш погибло не менее 56 человек, пострадало — не менее 300.
Ранее сообщалось, что бывшая премьер-министр Бангладеш бежала из страны в Индию и намерена попросить убежище в Великобритании при поддержке сестры с британским гражданством.