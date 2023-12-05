Аналитики: Единственный НПЗ Болгарии не может работать без сырья РФ

Корпоративный сайт компании «Лукойл» сообщает о пересмотре стратегии в отношении активов в Болгарии. Аналитики считают, что компания может заявить о продаже филиала, сообщает oilcapital.ru .

Профильные эксперты уверены, что данное решение будет оправданным. Правительство Болгарии выбрало курс против России. Политические убеждения властей мешают развитию собственной страны. Так, на заседании обсуждали запрет использования российской нефти для нужд работы предприятий. После этого многие депутаты заявили о необходимости поднятия вопроса об импичменте президента.

Что неудивительно. На территории Болгарии расположен единственный НПЗ, который технически имеет возможность перерабатывать только российскую нефть.