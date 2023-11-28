Аналитики: Килограмм «Оливье» подорожал почти в два раза по сравнению с прошлым годом

Некоторые советские привычки укоренились у современных россиян. Так, традиционным блюдом на новогоднем столе у многих семей остается салат «Оливье». Аналитики посчитали, на сколько подорожали продукты, которые являются ингредиентами блюда, сообщает МедиаКорСеть .

Жители разных регионов РФ отмечают подорожание продуктов, так что в этом году для приготовления любимого салата придется явно потратить больше денег. Посчитать точную сумму сложно по нескольким причинам.

В разных регионах немного отличаются цены на продукты. Каждая хозяйка выбирает ингредиенты самостоятельно. Например, добавляет один из мясных ингредиентов: мясо курицы, индейки или свинины, вареную колбасу или свиное сердце. Или же отдают предпочтение мясному ассорти.

Что касается остальных продуктов, то перечень неизменен: вареный картофель, яйца, соленые огурцы, консервированный горошек. Согласно данным Росстата, на 6% подорожали такие продукты: горошек и колбаса.

«Куриные яйца — подорожали на 24%; майонез — подешевел на 1%; картофель — подешевел на 7%; репчатый лук — подорожал на 12%; морковь — подорожала на 27%».

Таким образом, один килограмм салата обходится в 1 200 рублей. В прошлом году стоимость составляла 786 рублей.

Россияне ждут новогодних праздников с нетерпением, но не без опасения. Ведь после праздников могут появиться лишние килограммы. Диетолог Круглова рассказала, как снизить калорийность новогоднего стола.