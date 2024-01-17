Аналитики напоминают о важности получения разрешения от местной администрации при желании монтажа буржуйки в квартире

Аномальные морозы стали причиной отключения отопления в некоторых городах центральной России. Согреться можно при помощи печек-буржуек. Их цена различная. Аналитики разобрались, что для монтажа в квартире необходимо получить разрешение, так как это будет считаться перепланировкой, сообщает rosbalt.ru .

Ценовая политика. Ассортимент печек широкий. Выбрать можно модель, исходя из особенностей бюджета. Есть более доступные варианты от 2500 тысяч рублей. В моделях от 600 тысяч рублей используют стальной корпус. Они ориентированы на сохранение окружающей среды. Продают буржуйки в специализированных магазинах и на онлайн-платформах.

Установка печи-буржуйки. Сложностей с монтажом нет. В сети размещено много видео, как правильно вывести трубу на улицу и не допустить проникновения воздуха в дом. Можно справиться самостоятельно или же воспользоваться услугами мастера.

Юридический аспект. Не получив разрешения от местной администрации, устанавливать буржуйку запрещено. Комиссия проверит, из какого материала построен многоэтажный дом, есть ли доступ к вытяжке и не будут ли нарушены правила пожарной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшим от прорыва труб оформят перерасчет за коммунальные услуги. Юрист Ольга Власова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о процедуре перерасчета.