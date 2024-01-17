Аналитики напоминают о важности получения разрешения от местной администрации при желании монтажа буржуйки в квартире
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Аномальные морозы стали причиной отключения отопления в некоторых городах центральной России. Согреться можно при помощи печек-буржуек. Их цена различная. Аналитики разобрались, что для монтажа в квартире необходимо получить разрешение, так как это будет считаться перепланировкой, сообщает rosbalt.ru.
Ценовая политика. Ассортимент печек широкий. Выбрать можно модель, исходя из особенностей бюджета. Есть более доступные варианты от 2500 тысяч рублей. В моделях от 600 тысяч рублей используют стальной корпус. Они ориентированы на сохранение окружающей среды. Продают буржуйки в специализированных магазинах и на онлайн-платформах.
Установка печи-буржуйки. Сложностей с монтажом нет. В сети размещено много видео, как правильно вывести трубу на улицу и не допустить проникновения воздуха в дом. Можно справиться самостоятельно или же воспользоваться услугами мастера.
Юридический аспект. Не получив разрешения от местной администрации, устанавливать буржуйку запрещено. Комиссия проверит, из какого материала построен многоэтажный дом, есть ли доступ к вытяжке и не будут ли нарушены правила пожарной безопасности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшим от прорыва труб оформят перерасчет за коммунальные услуги. Юрист Ольга Власова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о процедуре перерасчета.