«Есть масса нюансов»: юристы безвозмездно помогут жителям Подмосковья, оставшимся без тепла

Проблемы с отоплением в нескольких городах Подмосковья затронули многих людей. Конечно, на случившееся своевременно отреагировали власти региона. Но серьезный вызов сподвиг специалистов предложить гражданам дополнительную помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже сообщал, что пострадавшим в Подольске оформят перерасчет за коммунальные услуги, компенсируют затраты на электроэнергию, а также помогут с ремонтом в квартирах или выделят деньги на него, если факт ущерба из-за инцидента будет подтвержден специальной инспекцией. Лопнувшие батареи власти заменят всем бесплатно.

Тем не менее, всестороннюю поддержку людям готовы оказать и юристы. Член Гильдии российских адвокатов (ГРА) и правления Международного Союза (Содружества) адвокатов, а также советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова рассказала, что в стандартных случаях проблем с отоплением алгоритм действий достаточно прост.

«Сначала к пострадавшему приходит сотрудник УК или выезжает аварийная служба, событие фиксируется. Затем собственник снова обращается в УК, чтобы получить акт о произошедшем и приглашает оценщика, который считает сумму ущерба. Если с виновником не удается договориться, человек обращается в суд. Но во время масштабных коммунальных аварий, как происходило в Подмосковье, есть масса нюансов», — подчеркнула юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Добиться компенсаций самостоятельно в таких случаях бывает сложно, добавила собеседница. Поэтому члены Рабочей группы ГРА по бесплатной юридической помощи решили безвозмездно проконсультировать пострадавших из Московской области.

«Мы готовы бесплатно оказать помощь жителям Подмосковья, пострадавшим от перебоев с отоплением в новогодние праздники. Члены ГРА проконсультируют пострадавших по вопросам подготовки заявлений в правоохранительные органы и обращений о перерасчете за непредоставленные услуги ЖКХ, а также о возмещении причиненных убытков. С адвокатами ГРА можно будет связаться по электронной почте vppravo@ya.ru», — отметила Власова.

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