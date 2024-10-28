Аналитики ВТБ: к концу года средняя ставка по депозитам может составить 19,5%

Аналитики ВТБ предполагают, что к концу года средняя ставка по депозитам может составить 19 — 19,5%. Данный показатель окажется рекордным, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков уверен, что российские банки вскоре отреагируют на повышение ключевой ставки. Рост ставок уже не станет настолько заметным, как это было ранее.

«В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их «вдолгую», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Эксперты не исключают, что до конца 2024 года ЦБ еще раз повысит ставку. В настоящее время она составляет 21%, но может достигнуть 22 — 23%. Аналитики ВТБ считают, что в скором времени банки начнут реагировать на решение ЦБ и будут поднимать ставки до 1–1,5 процентного пункта.

Аналитик «Финама» Игорь Додонов рекомендует россиянам при наличии свободных денег внести их на депозит сроком от трех до шести месяцев. Когда ключевая ставка начнет снижение, эти деньги можно оставить на депозите уже на более длительный промежуток времени. Однако сначала эксперт рекомендует россиянам дождаться реакции банков на текущее повышение ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что экономист Бунич раскритиковал выполнение ЦБ требований МВФ, которые приводят к нестабильности российской экономики, инфляции и многократному повышению ключевой ставки.