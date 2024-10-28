Экономист Бунич раскритиковал выполнение ЦБ требований МВФ

Экономист Андрей Бунич уверен, что очередное повышение ключевой ставки — это никак не аргументированное решение, спровоцированное допущением ошибок со стороны ЦБ.

«Текущая ставка, которой попросту душат экономику, просто не отражает реальность. Это рукотворный результат неправильных действий – ошибочных или целенаправленных, другой вопрос», — отметил эксперт.

Экономист Бунич уверен, что бороться с инфляцией можно другим способом. В первую очередь необходимо увеличить товарное предложение, причем преимущественно в товарах народного потребления и продовольствия.

Эксперт рассказал, что ЦБ не проводит суверенную финансовую политику, поэтому в России отсутствует собственный рынок капиталов. Многие страны постепенно отказываются от рекомендаций МВФ, что рационально с их стороны. Однако ЦБ руководствуется исключительно алгоритмом действий, предложенным международным валютным фондом. Российская экономика никогда не станет сильной, пока не сможет сформировать самостоятельную финансовую систему.

«Не исключаю, что в стране имеются силы, заинтересованные в раскачке экономической ситуации, а также политической», — отметил на amic.ru экономист Андрей Бунич.

Структура, приоритеты и институциональное наполнение финансового сектора необходимо менять, уверен эксперт. Андрей Бунич также обратил внимание, что заявления ЦБ не совпадают с данными Росстата. Так, в Росстате сообщили, что загрузка мощностей увеличилась на 60%. У ЦБ другие данные — 80%. Кроме того, россиянам заявляют о перегреве экономики.

«Как может перегреться экономика при загрузке на 80%? Это попытка перепрограммировать наше сознание с помощью каких-то химер? Как бы то ни было, а мы видим, что МВФ и Банк России действуют в тандеме», — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич назвал главу ЦБ РФ Набиуллину гением.