Аналог Кремниевой долины: Иннополис продолжает привлекать жителей других регионов РФ

В Республике Татарстан в 2012 году началось строительство Иннополиса, который по задумке должен был стать столицей IT-городка. Спустя три года было праздничное открытие города, который находится в 40 километрах от столицы Татарстана. В настоящее время это одно из развитых современных мест в России, сообщает kursdela.biz .

На территории Иннополиса есть все необходимое для профессионального развития: научно-исследовательские лаборатории, учебные центры. Одновременно с этим есть и развитые развлекательные площадки, ведь в городе с населением 7,6 тысяч жителей преимущественно проживает молодежь: студенты, молодые семьи. Иннополис открыт для всех, кто хочет получить качественное образование. Сюда приезжают учиться не только россияне, но и жители стран СНГ.

Кроме высших учебных заведений, есть квалифицированные учреждения для школьников и дошкольников. Самое распространенное место для отдыха – центральный парк, в котором можно найти специализированные спортивные площадки, развлекательные зоны. Город был построен так, чтобы максимально сохранить окружающую среду. В Иннополисе чистый воздух. В центре города есть бары, кафе, рестораны.

Приезжие снимают жилье в среднем за 20 тысяч рублей. К данной сумме сразу стоит прибавить еще три тысячи – столько уходит в среднем денег за оплату коммунальных платежей из расчета на одного человека.