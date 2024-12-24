Андролог Кузминская призвала не дарить мужчинам на Новый год стринги

Хабаровский врач-андролог Светлана Кузминская рассказала, как выбрать мужские трусы для подарка на Новый год. По ее мнению, белье должно быть свободным, сообщил transsibinfo.com.

Эксперт отметила, что мужское нижнее белье не должно оказывать давление и стягивать тело. В противном случае могут возникнуть проблемы со здоровьем. Врач-андролог Кузминская отметила, что лучше выбирать свободные трусы. Обтягивающие модели могут нарушать кровообращение в области гениталий, что негативно отражается на потенции.

Эксперт также рекомендует отказаться от стрингов. Так, бактерии, которые находятся в анальной зоне, могут попасть в мочеиспускательный канал и стать причиной воспаления. По мнению эксперта, оптимальный вариант — это боксерки.

Хабаровский врач-андролог Кузминская отметила важность выбора хороших тканей, из которых пошиты трусы. Белье должно содержать не менее 90% хлопка. Тогда трусы обеспечат хорошую вентиляцию и не будут провоцировать перегрев и раздражение кожи.

«Допустимо добавлять 5–10% синтетики, такой как эластан. Превышение этого уровня может сделать белье неудобным из-за плохой вентиляции», — рассказала Светлана Кузьминская.

Ранее сообщалось, что почти каждый десятый житель России не дарит и не получает подарки на Новый год.