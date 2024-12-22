Почти каждый десятый житель РФ не дарит и не получает подарки на Новый год

По данным итогов опроса компании «Росгосстрах», примерно каждый десятый житель нашей страны нарушает ключевую новогоднюю традицию и не дарит близким подарки в преддверии 31 декабря, и получение подарков также не входит в их привычку. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что также 15% опрошенных готовы потратить на подарки друзьям и родным более 50 тыс. рублей, 8% вынуждены брать микрозаймы, чтобы порадовать всех желанными сюрпризами.

Отмечается, что удовольствие от презента не испытают и еще 12% респондентов, чьи ожидания нечасто совпадают с реальностью.

Ранее блогер Горавская назвала наиболее оригинальный подарок к Новому году.