«Ангелы Победы»: В Волгограде состоится шоу с участием «Ночных волков»

Празднование запланировано на субботу, 12 августа. В городе проходит активная подготовка. Центральную часть Волгограда оградили специальными заграждениями. Целый день школьники репетируют различные танцы. Ребята будут переодеваться в патриотические наряды и исполнять ряд музыкальных композиций. Возраст детей разный. Репетиции проводят хореографы. Молодежь также сможет продемонстрировать свои спортивные возможности.

В центре внимания окажутся байкеры из «Ночных волков». Они откроют празднование мотопробегом. Во второй половине дня планируют посетить Мамаев курган, также продемонстрируют различные трюки в момент байк-шоу. Все концерты будут сопровождаться музыкой, зрелищными спецэффектами. Ближе к вечеру на сцене выступят известные исполнители, в числе которых – рок-звезда Юлия Чичерина и хоры из Москвы и Севастополя. Члены «Ночных волков» подарят храму Всех Святых две иконы.