Английский, плавание и никаких запретов: россиянка поделилась опытом похудения на 27 кг за 1,5 года

Россиянка, сбросившая 17 килограммов, разместила в интернете объявление о продаже любимого пальто, честно указав причину: вещь стала велика. Вместо покупателей она получила множество сообщений с просьбами поделиться опытом похудения. В своем рассказе Здоровью Mail она призналась , что первые килограммы уходили за месяц диет и интенсивных тренировок, но ощущала она себя при этом отвратительно.

Мозг, по словам собеседницы, постоянно прокручивал запреты: не есть после шести, перекусывать только яблоками и сельдереем, не класть сахар в чай. Это мешало сосредоточиться на чем-то действительно важном.

Переломным моментом стала встреча с коллегой, которая за год сильно постройнела. Секрет оказался не в диетах, а в увлечениях — фламенко и керамика. От нее женщина услышала простую мысль: удовольствие от результата в отдаленной перспективе, а еда — это удовольствие здесь и сейчас. Нужно найти другие радости в настоящем.

«У каждого из нас есть внутренний компас, который определяет энергетические потребности и затраты. Естественный механизм „голод-насыщение“ (с соответствующими центрами в мозге) работает намного точнее, чем внешние ограничители — взвешивание, контроль порций, подсчет калорий. На практике это означает, что есть нужно только тогда, когда это нужно телу, то есть когда человек голоден, а заканчивать есть — когда наелся. Диета же нарушает нормальные отношения с чувством голода и вызывает пищевые срывы», — прокомментировала нутрициолог Елена Мотова.

Женщина последовала совету и записалась на курсы английского языка. Занятия проходили три вечера в неделю, и после них не оставалось сил на еду. Затем она добавила плавание — единственный вид спорта, который доставлял радость. В результате за девять месяцев она потеряла еще 10 килограммов. Затем женщина скорректировала питание, выбрав сытные продукты — супы, салаты из чечевицы и фасоли, гречку. За полгода ушло еще 7 килограммов. Вес стабилизировался и держится уже больше года. Она не придерживается строгих ограничений, иногда позволяет себе хлеб и сладкое, но здоровое питание стало системой.

Ранее сообщалось, что житель Уфы Евгений на правильном питании быстро похудел на 68 килограммов и стал похож на звезду «Острых козырьков» (18+).