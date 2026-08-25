В Красногорске суд конфисковал Porsche у местной жительницы за езду в пьяном виде

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которую признали виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в марте 2026 года подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь села за руль своей машины в нетрезвом состоянии. На 29-м километре автодороги М-9 «Балтия» она попала в ДТП.

Женщину приговорили к наказанию в виде обязательных работ сроком на 360 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года и шесть месяцев. Суд также конфисковал в доход государства ее автомобиль Porsche Cayenne.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.