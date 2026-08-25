Тренироваться можно даже вечером: в Каменском появилась современная спортивная площадка

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации НФГО]

В селе Каменское открыли новую спортивную площадку, сообщает администрация Наро-Фоминского городского округа.

Объект возвели в рамках госпрограммы при поддержке правительства Московской области — аналогичную площадку в прошлом году обустроили в Апрелевке.

Поле размером 38 на 20 метров подходит для разных видов спорта: на нем можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол и гандбол — для этого предусмотрены нужная разметка и оборудование. Покрытие здесь травмобезопасное, территория огорожена, установлены освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион» (региональной сети видеоконтроля, помогающей следить за порядком).

Местные спортсмены — и взрослые, и дети — уже высоко оценили новый объект.

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