Тренироваться можно даже вечером: в Каменском появилась современная спортивная площадка

Объект возвели в рамках госпрограммы при поддержке правительства Московской области — аналогичную площадку в прошлом году обустроили в Апрелевке.



Поле размером 38 на 20 метров подходит для разных видов спорта: на нем можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол и гандбол — для этого предусмотрены нужная разметка и оборудование. Покрытие здесь травмобезопасное, территория огорожена, установлены освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион» (региональной сети видеоконтроля, помогающей следить за порядком).



Местные спортсмены — и взрослые, и дети — уже высоко оценили новый объект.