Один QR вместо десятка стикеров: как изменится оплата в магазинах с сентября

Оплата по QR-кодам уже стала привычной для миллионов. С каждым месяцем число пользователей растет, и рынок созрел для унификации. Осенью 2026 года в России стартует новый этап развития безналичных расчетов — единый QR-код заменит разрозненные банковские стикеры на кассах. Что это за инструмент, как он работает и какие риски несет — в обзоре Финансов Mail.

С сентября 2026 года кассы магазинов и кафе перестанут напоминать стенды с наклейками. Вместо множества цветных квадратов появится один стандарт, который эксперты уже называют универсальным ключом к любым платежам. Законодательной основой реформы стал закон «О цифровом рубле», принятый в июле.

Как будет работать единый QR-код

С 1 сентября платежный хаос уйдет в прошлое. Вместо разных кодов от разных банков — один универсальный. Покупатель сканирует его смартфоном, после чего на экране появляется меню с доступными способами оплаты: СБП, pay-сервисы, цифровой рубль. Никакой путаницы, никаких лишних вопросов к кассиру. «Принцип одного окна» уже успешно работает в госуслугах и МФЦ. Теперь тот же подход — для оплаты товаров.

Техническую базу создает Национальная система платежных карт (НСПК). Это ключевой момент: новый стандарт больше не привязан к коммерческим банкам. Бизнесу больше не нужно клеить на кассы десятки стикеров разных эквайеров. На старте НСПК предлагает инфраструктуру бесплатно.

Сейчас каждый банк генерирует свои коды. С сентября эта функция будет централизована — все платежи пройдут через НСПК. Причина — рост числа платежных сервисов, в которых путаются и покупатели, и продавцы. Сама технология не нова: Банк России уже тестирует универсальный QR в сетях, работающих с СБП. К 1 сентября все банки обязаны его поддерживать. По сути, это переход от разрозненных решений к общему формату, а не изобретение нового способа оплаты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/София Малышенко ]

Что выигрывают стороны

Единый QR-код дает преимущества всем участникам рынка:

Покупатели: больше не гадают, какой код сканировать. Платеж — в один клик, без лишних действий.

Безопасность: централизованная генерация кодов исключает подмену. Мошеннические наклейки среди десятка похожих больше не работают.

Банки: конкуренция переходит из витрины в экран смартфона. Побеждают те, кто предложит лучший сервис и условия.

Бизнес: возможность брендировать платежную страницу — размещать логотипы, акции, скидки. Оплата превращается в дополнительный канал общения с клиентом. Торговые точки сами определяют, какие способы оплаты предлагать.

Есть ли риски

У новой системы есть три слабых места:

Отказ единой точки. Все транзакции идут через НСПК. Любой сбой у оператора может остановить оплату по QR по всей стране.

Потеря кешбэка. Раньше банки боролись за клиентов через бонусы за использование своих QR-кодов. После унификации и снижения комиссий щедрые вознаграждения могут исчезнуть.

Новые схемы обмана. Единый код — более лакомая цель для мошенников. Подмена одной наклейки вместо множества может дать доступ ко всем счетам пользователя.

Карты еще нужны?

Да, пластик пока не уходит. Для оплаты по QR нужен стабильный интернет, с которым в России бывают проблемы. Нужен смартфон с банковским приложением, деньги на счету и заряженная батарея. Если чего-то из этого нет — карта остается единственным способом.

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