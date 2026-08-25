Собянин: Москва распространит лучшие наработки в сфере образования по всей России

Москва делится с другими регионами России лучшими наработками в сфере образования, обучением учителей занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет. Об этом в МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За десять лет состоялось около 40 масштабных онлайн-конференций, на которых представляли эффективные управленческие и педагогические практики. Столица приняла делегации из более чем 40 регионов, включая Красноярский край, Республику Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ», — написал он.

По словам мэра, с 2017 года реализуется проект «Взаимообучение городов» Корпоративного университета. Образовательные интенсивы посетили более 490 тыс. региональных педагогов. Кроме того, на базе Московского городского педагогического университета проходит Международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования». По итогам двух лет ее участниками стали свыше 5 тыс. человек из Москвы и 18 регионов России.

В прошлом году была запущена программа повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы», которую прошли 120 педагогов и руководителей школ. В МГПУ разработали симуляционные тренажеры с дистанционным доступом, добавил Собянин.

Учителя из других регионов могут приехать в столичную школу на стажировку, подключиться к вебинару, получить консультацию онлайн или пройти курс на тренажере-симуляторе. Им также доступен контент библиотеки «Московской электронной школы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.