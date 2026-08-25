Солнце на паузе: как Европа потеряла электроэнергию из-за затмения

Солнечное затмение 12 августа 2026 года снизило выработку электроэнергии в Европе, пишет BGR. Пока Луна проходила перед Солнцем, часть стран на несколько часов получила меньше света, а значит — меньше электричества от панелей.

Сильнее всего эффект ожидали в Испании, где, по данным оператора Red Eléctrica, потери могли составить около 5 ГВт. Это примерно 13% спроса для обычной среды в августе. В Великобритании ожидали меньший спад — примерно от 700 МВт до 1,3 ГВт.

Катастрофы для энергосистемы не произошло, но затмение показало важную особенность солнечной энергетики: при росте ее доли нужны накопители, которые заранее сохраняют избыток энергии и помогают переживать провалы.

Облака влияют на панели иначе. Даже в пасмурный день солнечный свет все равно доходит до поверхности Земли, и панели могут продолжать работать, пусть и с меньшей эффективностью. При затмении свет физически блокирует Луна.

Авторы отмечают, что такие события редки и длятся недолго. Поэтому они не ставят под угрозу солнечную энергетику, но напоминают, что для устойчивой системы важны батареи, гибкое потребление и подготовка к кратковременным скачкам выработки.