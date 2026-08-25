Затонувший континент и легенды об инопланетянах: что на самом деле нашли в Индийском океане

Интерес к легенде о таинственной Лемурии снова вырос после обсуждений о том, что потерянный континент якобы обнаружили под Индийским океаном, пишет Daily Mail. Однако речь идет не о доказательстве существования древней цивилизации или инопланетной жизни, а о реальном геологическом объекте — древней суше Мавриция.

Существование Лемурии предложил в 1864 году британский зоолог Филип Склейтер. Он пытался объяснить, почему похожие на лемуров окаменелости находили в Индии и на Мадагаскаре, разделенных океаном. Позже теория дрейфа континентов сделала эту гипотезу бесполезной для науки, но она ушла в область оккультных и конспирологических легенд.

Сторонники версии связывали Лемурию с подземными городами, древними пришельцами и даже доисторической ядерной войной. Фактических доказательств этим историям нет.

Научный интерес вызывает Мавриция — фрагмент суши, оставшийся после распада древнего суперконтинента Гондвана около 200 млн лет назад. Исследователи нашли на Мавриции минералы возрастом около 3 млрд лет, хотя видимым вулканическим породам острова не больше 9 млн лет.

Теперь ученые используют гравитационные методы, чтобы уточнить форму и размеры этой скрытой древней коры. Но это не подтверждает ни существование Лемурии, ни исчезновение «высокоразвитой цивилизации».