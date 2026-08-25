Российские фигуристы оценили судейство на юниорском Гран-при в Китае

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов поделились со Sport24 своими впечатлениями от выступления на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

Россияне завоевали золото во всех видах программы, но преимущество Шешелевой и Карнаухова было особенно впечатляющим. У ближайших преследователей российский дуэт выиграл 34 балла — целая пропасть в фигурном катании.

При этом фигуристы признались, что не обошлось без помарок. Так, в короткой программе без оценки остался их тодес.

«Но мы очень довольны судейством, нас хорошо судили здесь. Нам понравилось», — сказал Егор Карнаухов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила жест соперников россиянина Льва Лазарева на этапе юниорского Гран-при. Представители Новой Зеландии и Японии вышли на совместную фотографию без национальных флагов, так как выигравший соревнования Лазарев не имел права демонстрировать российский флаг из-за нейтрального статуса.