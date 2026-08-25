Одиночество бьет по мозгу: почему со временем становится труднее доверять людям и радоваться жизни

Одиночество не просто вызывает неприятные эмоции, а может влиять на мозг, мышление и самочувствие, пишет Everyday Health. Эксперты отмечают, что для человека социальная связь — почти базовая потребность: тысячи лет выживание зависело от других людей.

Исследования показывают, что изоляция может запускать в мозге сигналы, похожие на голод. В работе 2020 года в журнале Nature Neuroscience ученые просили участников провести 10 часов в одиночестве, а затем отдельно — 10 часов без еды. Сканирование показало похожую реакцию мозга на социальную изоляцию и желание пищи.

Одиночество также может усиливать внимание к негативному. Человек начинает чаще ждать отказа, хуже доверять другим и иногда становится более враждебным. В одном исследовании люди с хроническим одиночеством реже делились условными деньгами с другими участниками, а их мозг слабее активировал зоны, связанные с доверием.

Есть данные и о связи социальной изоляции с когнитивным снижением. Участники антарктической экспедиции после 12 месяцев изоляции показали уменьшение серого вещества в некоторых областях мозга, включая гиппокамп и таламус.

Авторы подчеркивают: одиночество важно замечать рано, потому что оно может превращаться в замкнутый круг тревожности, недоверия и еще большей изоляции.