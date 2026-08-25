Роднина высказалась о соперниках Лазарева, проявивших солидарность с российским фигуристом

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с ТАСС прокомментировала жест соперников российского фигуриста Льва Лазарева на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

Российский фигурист занял первое место на соревнованиях, но поскольку он выступал в нейтральном статусе, то не имел права фотографироваться с национальным флагом. Тогда в знак солидарности с россиянином призеры соревнований новозеландец Ли Яньхао и японец Даийя Эбихара также отказались от флагов своих стран для совместной фотографии с Лазаревым.

«Если кого-то в чем-то ущемляют, это всегда вызывает нормальную реакцию у нормальных людей. Как раз те международные федерации, которые с пристрастием относятся к России и российским спортсменам, и получают такой ответ от юниоров — очень молодого поколения», — отметила Ирина Роднина.

Юные российские фигуристы триумфально выступили в Сиане, завоевав золотые награды во всех видах программы. В женском одиночном катании победительницей стала София Дзепка, в парном катании — Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в спортивных танцах — Мария Фефелова и Артем Валов.