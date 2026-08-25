В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 25 августа, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Каширском, Калужском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском и Щелковском шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.