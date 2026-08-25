Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила в соцсетях, что у нее появилась новая собака.

Спортсменка опубликовала фото питомца, черного той-пуделя, рассказав, что собачку зовут Луна.

Это уже четвертая собака у Загитовой. У нее уже есть акита-ину Масару, подаренная в 2018 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ, чихуахуа Кнопа и мальтипу Шанти.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, победительницей взрослого и юниорского Гран-при. В конце августа в Казани должна открыться школа Загитовой.

Ранее о тренерских амбициях Алины Загитовой высказалась олимпийская чемпионка Ирина Роднина.