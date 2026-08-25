Откроется к 1 сентября: в Орехово-Зуевском завершился капремонт Дрезненской школы

В городе Дрезна Орехово-Зуевского округа завершился капитальный ремонт второго корпуса средней общеобразовательной школы № 1, его планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 3,6 тыс. кв. м. В нем обновили учебные классы, рекреации, спортивный зал, столовую и административные помещения. На пришкольной территории оборудовали зону отдыха, установили новое ограждение, выполнили благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.