Акулы в песках Египта: в африканской пустыне нашли следы древного морского мира

Под пустыней Египта нашли следы древнего морского мира, существовавшего более 70 млн лет назад, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Cretaceous Research. Ученые обнаружили 14 ископаемых зубов, принадлежавших пяти вымершим видам акул.

Находку сделали на плато Абу-Тартур в Западной пустыне, примерно в 640 км к юго-западу от Каира, между оазисами Харга и Дахла. Сегодня это один из самых сухих районов, но в меловом периоде часть нынешнего Египта была покрыта теплыми водами древнего океана Тетис.

Форма зубов сильно различалась: одни были тонкими и игольчатыми, другие — широкими и зазубренными. Это говорит о том, что акулы охотились на разную добычу и занимали разные места в пищевой цепи.

Исследователи под руководством специалистов Каирского университета определили пять видов, ранее не известных для Абу-Тартура. Два из них раньше не находили в Египте, а Scapanorhynchus cf. raphiodon может оказаться первым таким примером в Африке.

Вместе с остатками рыб, беспозвоночных и морских рептилий зубы показывают: на месте пустыни когда-то существовала богатая тропическая экосистема.