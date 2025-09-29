Аномальная находка в Подмосковье: гриб трутовик, который обычно растет весной, появился в сентябре

Согласно информации, предоставленной микологом Дмитрием Тихомировым, период активного роста трутовика традиционно стартует в интервале с последних чисел мая по первые недели июня. Наиболее характерным местом произрастания для этого гриба являются дубы. Однако благодаря аномально теплой погоде, установившейся в Подмосковье в начале осени, находка трутовика возможна и в сентябре. Как пояснил специалист, данный гриб находит применение в кулинарии, где его часто добавляют в состав фарша для последующего приготовления котлет.

«Хотя большинство трутовиков несъедобны, серно-желтый отличается отменным вкусом и мягкостью. Пока он молодой, напоминает курицу своей консистенцией», — отметил Тихомиров.

Эксперт Тихомиров уточнил, что трутовики обычно обитают как на живых, так и на погибших деревьях. Значительные их колонии встречаются на хвойных породах — соснах, кедрах и елях. Кроме того, грибы фиксируются и на лиственных деревьях, таких как береза, дуб и осина.

По словам специалиста, сезон «тихой охоты» в лесах Московской области подходит к концу, но это не является причиной полностью отказываться от походов за грибами. На данный момент в подмосковных лесах еще можно встретить опята, подосиновики, а также белые грибы и боровики.

