В известном ароматном грибе нашли опасный антиген, разрушающий кровь

Свинушка, долгое время считавшаяся условно-съедобной, представляет смертельную опасность для человека, сообщили эксперты в эфире программы «Утро России».

Особенно рискуют при употреблении свинушки люди с аутоиммунными заболеваниями и болезнями крови.

При первом употреблении этого гриба в организме начинается выработка антител. При последующем приеме в пищу под воздействием иммунного ответа запускается процесс разрушения клеток крови.

Симптомы отравления проявляются в виде общего недомогания, одышки, слабости и болей в области живота. Основная опасность заключается в том, что токсичный антиген не разрушается в процессе термической обработки — ни при варке, ни при длительном вымачивании грибов. Вывести это вещество из свинушки невозможно.

Гриб, ценимый некоторыми грибниками за особый аромат в соленом виде, был официально исключен из перечня съедобных грибов.

Специалисты рекомендуют полностью отказаться от сбора и употребления этих грибов во избежание серьезных проблем со здоровьем.

