Аномальная погода в Кузбассе образовалась в преддверии новогодних праздников

Синоптик из Новокузнецка в своем телеграм-канале «Эвристическая метеорологиня» описала сложную метеообстановку в Кузбассе, которая сложилась в регионе в преддверии новогодних праздников, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По словам эксперта, над Кузбассом развернулось настоящее противостояние воздушных масс: с севера продвигается теплый атлантический циклон, а с юга, со стороны Монголии, оказывает влияние холодный азиатский антициклон. Это привело к парадоксальному распределению температур: на севере области в настоящее время значительно теплее, чем на юге.

Особенно заметным этот контраст станет в новогоднюю ночь. В то время как в Кемерове температура будет вполне комфортной, в районе -7…-9 градусов, Новокузнецк окажется во власти сильного мороза до -22 градусов.

«Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -20,-25С, днем -6,-11С», — подополняет информацию специалист.

Разница сохранится и днем 1 января: в областной столице прогнозируется -1…-3 градуса, а в южной столице Кузбасса — не выше -6…-8. Отличные условия для катания ожидают гостей горнолыжного курорта Шерегеш, где установится ясная морозная погода.

Несмотря на в целом благоприятные условия для праздника, синоптик призывает к осторожности, напоминая, что употребление алкоголя на сильном морозе представляет серьезный риск для здоровья.

