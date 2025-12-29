Экстремальный перепад температур: синоптик раскрыл прогноз погоды в Москве и Подмосковье в новогодние праздники

В Москве и Подмосковье к первому дню 2026 года похолодает до -15 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, во вторник, 30 декабря ожидается облачность и снег с похолоданием.

«Температура в столице в течение суток будет находиться в значениях -8…-6 градусов. По области -11…-6. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. На дорогах гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В канун Нового года, 31 декабря, в столице облачно, небольшой, местами умеренный снег.

«Температура ночью -10…-8, днем -9…-7 градусов. В Подмосковье -13…-8, днем -11…-6. Ветер западной четверти, 3-8 метров в секунду. Гололедица», — продолжил эксперт.

В четверг также облачно, небольшой снег. В столице ночью -15…-13, днем -13…-11 градусов. В Подмосковье ночью -17…-12, днем -15…-10 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. Также гололедица.

«В пятницу ночью местами небольшой снег, температура -19…-14 градусов. Днем -10…05. Днем снег, ветер южный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

В субботу, 3 января, облачно и снег. Температура ночью -10…-5, днем -5…0 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду и гололедица.

«В следующие праздничные дни в Московской области сохранится погода с умеренными морозами до -10 градусов в ночные часы и около -8…-4 градусов в дневные часы с небольшим снежком», — отметил синоптик.

В конце первой декады января, по его словам, возможно потепление до 0 градусов. Также показатели могут кратковременно принимать и плюсовые значения.

