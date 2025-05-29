Володин перечислил законы, вступающие в России в силу в июне

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о предстоящих законах, которые начнут действовать в России с июня 2025 года. Эти законопроекты ориентированы на защиту граждан от мошенничества, а также расширение социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их семей.

С июня правительство РФ вводит новые меры по борьбе с киберпреступностью. Теперь операторам связи, маркетплейсам, госорганам и банкам запрещается информировать граждан через иностранные мессенджеры об услугах. Также операторы мобильной связи обязаны отправлять СМС-коды гражданам для доступа к «Госуслугам» лишь после завершения разговора с предполагаемым мошенником.

Дополнительно, изменяются условия снятия самозапрета на получение кредитов. Для этого потребуется подтвердить личность гражданина с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП).

В июле вступит в силу закон об обязательном уведомлении о начале ведения предпринимательской деятельности. Нарушение этого требования будет рассматриваться как административное правонарушение.

«Ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением, и такие бизнесмены подлежат проверкам своих товаров и условий производства».

Также с июня российские дети участников СВО смогут поступать на программы бакалавриата и специалитета по льготной квоте без экзаменов, если их родители погибли или получили ранения. Кроме того, для участников СВО внедряется упрощенная процедура внесудебного банкротства при некоторых условиях.

Кроме того, с 27 июня стартует новая стратегия по развитию технологического суверенитета России и повышению уровня отечественного производителя.

Наконец, с 3 июня значительно упростится процедура включения малых и средних предприятий (МСП) в реестры, дающие право на государственную поддержку. Особенно это касается предпринимателей, работающих в моногородах и особых экономических зонах.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что певица Алла Пугачева и телеведущий Иван Ургант не нарушали законы России, в связи с чем оснований включать их в список иностранных агентов нет.