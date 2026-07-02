Тотальных обходов не будет: кому в Подмосковье после 1 июля реально грозят проверки квартир и как избежать штрафов

Последние дни в интернете и мессенджерах активно обсуждают новость: с 1 июля 2026 года по всей России стартуют масштабные рейды по квартирам. Говорят, что проверяющие будут искать незаконные перепланировки, нецелевое использование жилья и тех, кто сдает квадратные метры без оформления документов. Насколько это правда и кому действительно стоит опасаться контрольных органов, рассказывает REGIONS подмосковный юрист Николай Метелица.

Как уточняет эксперт, массированного поквартирного обхода не запланировано. Вместе с тем надзорные структуры не прекращают мониторинг соблюдения жилищных норм. Проверки имеют место и проводятся на регулярной основе, однако каждому такому мероприятию предшествуют веские основания, а круг потенциальных нарушителей четко очерчен.

На что обращают внимание контролеры и кто под прицелом

По словам юриста, существует три ключевых повода для вмешательства уполномоченных инстанций. Первый — самовольные перестройки, то есть любые корректировки конфигурации квартиры, не получившие одобрения в компетентных органах. Второй — эксплуатация помещения в целях, не связанных с проживанием. Третий — передача жилья в аренду без официальной регистрации и уплаты фискальных платежей.

Самовольная перепланировка: что запрещено

К числу действий, которые категорически не допускаются, юрист относит демонтаж несущих конструкций и капитальных стен. Под строгий запрет попадает перенос сантехнических «мокрых» зон — ванных, туалетных комнат и кухонь — таким образом, чтобы они оказывались непосредственно над жилыми помещениями соседей этажом ниже. Также не разрешается объединять газовую кухню с другими комнатами при отсутствии плотно прилегающей двери. К нарушением причисляют и демонтаж вентиляционных систем, а также вынос радиаторов отопления на застекленные лоджии и балконные конструкции. Если инспекция зафиксирует подобные изменения, собственнику выпишут штрафные санкции и обяжут восстановить первоначальную планировку.

«Самые серьезные последствия у перепланировки — не штраф, а то, что квартиру с несогласованными изменениями невозможно будет законно продать или обменять. Сделка просто застопорится на этапе регистрации в Росреестре», — предупреждает Николай Метелица.

Когда квартиру используют как офис или гостиницу

Законодательство четко определяет жилые помещения как пространство, предназначенное исключительно для постоянного или временного проживания граждан. Когда в квартире размещается хостел, служебный кабинет, складское помещение, парикмахерская или иной коммерческий объект, ущемляются права соседей на нормальные условия жизни и безопасность. Инициируют такие ревизии обычно по обращениям управляющих компаний или жалобам проживающих в доме людей. Кроме того, сигналом для проверки служат данные систем, фиксирующих периодичность краткосрочной сдачи квартиры по примеру гостиничного бизнеса.

«Открыли в квартире офис или хостел — будьте готовы к тому, что об этом узнают. Соседи рано или поздно начнут жаловаться, а управляющая компания зафиксирует постоянный поток незнакомых людей. Итог — штраф, предписание прекратить использование и возможный суд. Это серьезное нарушение, которое может иметь далеко идущие последствия», — предостерегает Николай Метелица.

Неофициальная сдача внаем: как вычисляют арендодателей

В списке приоритетов контролирующих органов числится и борьба с теми, кто сдает недвижимость без оформления договорных отношений и не перечисляет налоги. Для выявления подобных фактов налоговая служба задействует современные цифровые инструменты. Анализируются банковские транзакции, отслеживаются публикации на профильных интернет-площадках, собираются сведения от соседей и сотрудников УК. Если на лицевой счет владельца систематически поступают переводы от одного отправителя, но при этом налоговые декларации отсутствуют, это становится основанием для проверочных мероприятий.

«Налоговая видит даже переводы без пояснений. Регулярность, одинаковые суммы, повторяющиеся даты — автоматические алгоритмы вычисляют эти закономерности без труда. Кроме того, информацию могут предоставить соседи, управляющая компания или даже обиженные жильцы», — подчеркивает Николай Метелица.

Как минимизировать риски для себя

Николай Метелица советует собственникам, которые уже имеют перечисленные нарушения, не откладывать решение вопроса. При уже выполненной перепланировке стоит предпринять попытки к ее легализации — сейчас для некоторых типов изменений существует упрощенный порядок оформления. Если же согласовать новую конфигурацию не представляется возможным, единственный выход — вернуть помещению изначальный вид.

Что касается арендных отношений, специалист рекомендует заключать официальный договор и исправно отчислять налоги. Самым удобным вариантом юрист называет регистрацию в качестве самозанятого, что позволяет платить 4% от поступлений при передаче жилья внаем физическим лицам. Данный способ легален, экономически целесообразнее оформления ИП и полностью исключает претензии со стороны фискальных органов.

«Лучше не дожидаться, пока инспекция постучит в дверь. Если есть сомнения в законности перепланировки или аренды, сразу обратитесь к специалисту и приведите документы в порядок. Штрафы и судебные разбирательства — слишком высокая цена за надежду „пронесет“. Закон работает, и с ним выгоднее жить в мире», — подводит итог Николай Метелица.

Ранее сообщалось, что Подмосковье заняло второе место по взносам в НПФ с ₽34,8 млрд.