Антипрививочный тренд: медики указали на проблемы из-за снижения уровня коллективного иммунитета

Отказ от прививок привел к распространению в России трех опасных заболеваний — кори, коклюша и краснухи. К такому мнению пришли медики, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, Роспотребнадзор представил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году». В документе перечислены заболевания, которые в последнее время стали менее распространенными. Указаны и те инфекции, которые стали чаще выявлять у россиян. Особенно экспертов беспокоит ситуация с корью. В 2024 году было зарегистрировано 22 455 случаев. Медики сообщили, что большая часть заболевших не была привита. Среди несовершеннолетних были зафиксированы летальные исходы.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков напомнил, что массово корью заболели жители Новосибирска в 2022 году. Инфекционист отметил, что тогда стало ясно о скором распространении инфекции по другим регионам.

«По старым правилам при обнаружении единичного случая заболевания корью в стационаре на карантин закрывали все здание сразу же, вне зависимости от количества этажей», — рассказал инфекционист Поздняков.

По информации издания, в 2024 году было зарегистрировано 11 летальных случаев коклюша среди непривитых детей в разных регионах РФ. Всего выявили 32 535 случаев заболевания. Инфекционист Владимир Неронов уверен, что ситуация может ухудшиться. К основным причинам тенденции он относит нежелание населения вакцинироваться и замену вакцин на облегченные варианты.

Ранее сообщалось, что зафиксированы первые в этом сезоне смерти после укусов клещей.