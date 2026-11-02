Цейлонская корица против кассии: диетолог раскрыла пользу корицы при диабете второго типа

Корица может быть полезным дополнением к рациону при сахарном диабете второго типа, однако она не является лекарством и требует грамотного подхода к употреблению. Эта популярная специя влияет на уровень сахара в крови сразу через несколько биологических механизмов, помогая организму лучше справляться с углеводной нагрузкой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Действие специи основано прежде всего на повышении чувствительности клеток к инсулину. При диабете второго типа клетки организма плохо реагируют на этот гормон, из-за чего глюкоза остается в крови, а не поступает внутрь клеток для выработки энергии. Соединения в составе корицы помогают «разблокировать» клеточные рецепторы, облегчая транспортировку сахара. Кроме того, пряность воздействует на пищеварительные ферменты, замедляя расщепление углеводов в кишечнике. Благодаря этому глюкоза поступает в кровоток не резким рывком после еды, а постепенно, что предотвращает опасные скачки сахара. Также корица обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, борясь с окислительным стрессом, который играет важную роль в развитии диабета.2 источника

Диетолог Ирина Писарева указывает, что безопасная суточная доза составляет от одного до шести граммов — это примерно от половины до двух чайных ложек. Начинать знакомство со специей лучше с минимальных доз, например с четверти чайной ложки в день, чтобы отследить реакцию организма. Важно понимать, что превышение этих норм не ускорит выздоровление, но может создать риски для здоровья.

По ее словам, на полках магазинов чаще всего встречается дешевая кассия (китайский коричный дерево), однако наиболее безопасной считается цейлонская корица. Разница заключается в содержании кумарина — вещества, которое в больших дозах токсично для печени. В кассии кумарина в сотни раз больше, чем в цейлонском сорте. Поэтому при регулярном употреблении диабетикам следует отдавать предпочтение именно «настоящей» цейлонской корице, чтобы избежать нагрузки на печень.

Медик отметила, что заменить корицей лекарства категорически нельзя. Корица рассматривается только как вспомогательное средство. Она не заменяет медикаментозную терапию, назначенную врачом. Более того, при одновременном приеме сахароснижающих препаратов и больших доз корицы может возникнуть риск гипогликемии — чрезмерного падения уровня сахара в крови, что не менее опасно, чем его избыток. Перед включением специи в рацион консультация с эндокринологом обязательна.

По ее мнению, в целом специя универсальна: ее добавляют в утренние каши, натуральный йогурт, творог, смузи, кофе или чай. Также она хорошо сочетается с мясными блюдами и выпечкой (разумеется, диетической). Главное правило — распределять суточную норму в течение дня, а не съедать две чайные ложки за один присест. Она добавила, что, помимо нагрузки на печень из-за кумарина, врачи предупреждают о физической опасности самого порошка. Вдыхание сухой корицы может привести к аспирационной пневмонии — серьезному воспалению легких. Также специя может раздражать слизистую желудка при употреблении натощак в сухом виде.

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