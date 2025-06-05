Зафиксированы первые в этом сезоне смерти после укусов клещей

В Новосибирской области зарегистрированы первые в этом сезоне смертельные случаи, связанные с укусами клещей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mash.

По данным СМИ, один человек в Новосибирской области скончался от клещевого энцефалита, другой — от риккетсиоза. Это первые летальные случаи в летнем сезоне 2025-го. Медики ранее фиксировали аналогичные исходы в прошлом году.

Отмечается, что в регионе зафиксировано 128 случаев с подозрением на клещевой энцефалит, причем у 28 пациентов диагноз подтвердился. Поражение нервной системы диагностировали у 16 пациентов, из них пятеро доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, как имели ли пострадавшие и жертвы прививку против клещевого энцефалита. Однако врачи в очередной раз напоминают про важность вакцин. По статистике, каждый пятый подтвержденный случай энцефалита приводит к поражению центральной нервной системы.

Ранее сообщалось, что в Карелии пострадавший от укуса клеща ребенок не выходит из комы.