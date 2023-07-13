АО «Альфа-Банк» не сдерживает обещаний: в Нижегородской области житель обратился в ФАС

В Нижегородской области житель обратил внимание на то, что обещанные в рекламе АО «Альфа-Банк» льготные условия на самом деле не предоставляли клиенту в момент оформления продукта банка, сообщает newsnn.ru . Мужчина обратился в региональное управление ФАС.

АО «Альфа-Банк» рекламировал кредитную карту, которой клиенты могут пользоваться бесплатно. Это предложение заинтересовало мужчину из Нижегородской области. Он решил оформить предложенный продукт. В ходе пользования картой выяснилось, что обслуживание все же платное. Клиент обратился в региональное управление ФАС.

В ведомстве согласились, что действия АО «Альфа-Банк» неправомерные и нарушают закон «О рекламе». Теперь будет возбуждено административное дело.